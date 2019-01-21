СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре на судах в Керченском проливе

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов, горящих в Керченском проливе. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на судах в нейтральных водах Черного моря около Керченского пролива (ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сказали в пресс-службе.

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По версии следствия, сегодня около 18:00 в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив произошло возгорание двух торговых судов «Канди» и «Маэстро». Больше 10 членов экипажей погибли. Всего на борту находился 31 человек, граждане Индии и Турции. Данные о пострадавших уточняются.