«Сказание о древнем городе Керчи»: как керчане выступили на форуме древних городов?

17 августа в Рязани прошло театрализованное представление «Сказание о древнем городе Керчи» от студенческого коллектива «Академия» из КГМТУ. Об этом сообщают на рязанском информационном сайте VezdeKultura.

Сотни рязанцев собрались посмотреть представление от наших ребят из КГМТУ.

«В аллегориях, перекличках с древней мифологией, славянской, ближневосточной и средиземноморской историей молодые актеры изложили вековой «путь» Керчи — города, который существует более 2600 лет. Отдали дань и утверждению христианской традиции, и развитию торговых путей и культурных связей, не забыли в числе действующих лиц императора Юстиниана I, богиню древнегреческого пантеона Деметру (с чьим именем связан один из древнейших античных памятников в Керчи) — и бойцов, павших за Крым в годы Великой Отечественной войны», — написали на сайте.

В выступлении можно было увидеть античных воинов и красивых византийских девушек, но самое удивительное было то, что, когда говорили слова о процветание города прошли красавицы актрисы в туниках и раздавали гостям фрукты и подбрасывали лепестки роз.

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