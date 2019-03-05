Сколько будет стоить букет на 8 Марта в Керчи? (ФОТО)

Всего несколько дней осталось до первого весеннего праздника – 8 марта. Совсем скоро мужчины начнут поздравлять женщин, и главным подарком к Международному женскому дню, как всегда, станет букет цветов.

Редакция КерчьИНФО решила выяснить, какова стоимость цветов на рынке Керчи, и во сколько обойдется праздничный букет на 8 марта?

Цены на цветы в Керчи

Гвоздика – 50 рублей (1шт.);

Тюльпан – 80 рублей (1 шт.);

Хризантема – 130 рублей (ветка);

Орхидея – 120 рублей (ветка);

Роза – от 80 до 180 рублей (1 штука);

Мимоза – 50 рублей (веточка).

Готовый букет цветов обойдется от 150 до 600 рублей — в зависимости от его состава. Так, букет из хризантем будет стоить примерно 140-160 рублей, а букет из роз – 300-450 рублей.

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По словам продавцов, цены на цветы и букеты к 8 марта вырастут несущественно и будут держаться примерно на том же уровне. Однако, отметили, что в праздничные дни возрастет стоимость розы – от 120 рублей (за штуку) и тюльпанов — от 100 рублей (за штуку).

Какие букеты можно купить в Керчи на 8 марта? (ФОТО)