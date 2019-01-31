Сколько платить за вывоз мусора в Керчи?

Официальная информация от ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Прошел месяц, а керчане до сих пор не знают сколько платить за вывоз мусора. Напомним, ранее был установлен тариф размером в 91 рубль 48 копеек с одного прописанного человека. Но Сергей АКСЕНОВ заявил, что тарифы должны соответствовать 2018 году.

«Пришли к выводу, что надо прийти к единому тарифу на вывоз мусора, как мы это сделали по воде для всех регионов республики. Приняли решение вчера, сегодня будет распоряжение опубликовано. Во всех сельскохозяйственных районах тариф на вывоз ТКО будет не выше 40 рублей с человека (в месяц), по городам – 50 рублей будет максимальная планка», — заявил сегодня Глава Республики в ходе выездного совещания в Ялте.

Как платить за вывоз мусора в Керчи?

По информации от ГУП РК «Крымэкоресурсы» всем гражданам будут рассылать отдельные квитанции. Заключен договор с Керченским РЭСом, и они будут заниматься доставкой по адресам.

Первые квитанции обещают направить уже с 1 по 10 февраля 2019 года.

Кому керчане заплатили за вывоз мусора в январе?

По словам нескольких жителей Керчи, они уже заплатили за вывоз мусора в свою УК. Как стало известно журналистам КерчьИНФО, оплата за вывоз мусора в январе еще не производилась. Все квитанции, которые сейчас получают некоторые керчане — это их задолженность за 2018 год.