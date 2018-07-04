Сколько стоит безопасность Крымского моста?

Стоимость работ по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами Крымского моста на данный момент составляет 4,23 млрд рублей. Об этом сообщает издание Крыминформ.

Ранее обеспечение транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив и его оснащение соответствующими техническими средствами стоило 4,51 млрд рублей.

«Стороны утверждают общую цену контракта в размере 4,23 млрд рублей в ценах соответствующих лет с учётом прогнозов индексов-дефляторов, установленных министерством экономического развития РФ, в том числе НДС 18%», – сказано в сообщении.

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Контракт по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами Крымского моста был подписан с Федеральным государственным унитарным предприятием «Управление ведомственной охраны Минтранса России» в начале прошлого года.

Предельная стоимость контракта по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста тогда определялась в размере 4,51 млрд рублей. Однако в контракте уточнялось, что предельная стоимость подлежит корректировке в сторону уменьшения после прохождения госэкспертизы.

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