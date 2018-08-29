Сколько стоит букет на 1 сентября?

Самый актуальный вопрос в преддверии 1 сентября — сколько стоит букет к празднику?

1 сентября – это знаменательный день для каждого школьника, ведь заканчиваются каникулы и начинается новый учебный год.

Ко Дню знаний каждый ребенок хочет поздравить любимого учителя красивым букетом цветов.

Многие считают, что все продавцы поднимут цены на столь востребованный товар к первому числу. Журналисты КерчьИНФО не остались в стороне и поинтересовались этим вопросом.

Читайте: Приятные скидки к 1 сентября от магазина «Квиточка»!

Мы выяснили, что на общем рынке цены на цветы уже возросли на 15-20%, но произошло это не из-за приближающегося праздника, а из-за колебания соотношения рубля к доллару.

Таким образом, стало известно, что цены на отдельные ветки цветов поднялись примерно на 50 рублей, а на букеты – от 100 до 150 рублей. Продавцы отмечают, что цветы к 1 сентября будут рассчитаны на любой вкус и кошелёк.

Также мы взяли комментарий у владельца сети магазинов «Квиточка» Виктории НЕНАДОВОЙ. Она отметила, что цветы действительно поднялись в цене, но незначительно.

Виктория прокомментировала ситуацию на рынке цветов и поздравила всех школьников и их родителей с Первым сентября:

«На общем рынке цветы стоят дороже, чем в прошлом году, но незначительно. В наших магазинах всегда стараются сохранять адекватные цены. Мы заказываем цветы как на оптовых базах за границей, так и на местных комбинатах. Также уже много лет мы сотрудничаем с частниками, которые выращивают цветы. Они удерживают цены для нас на прежнем уровне, и мы, соответственно, искусственно их не поднимаем. В заключение, я бы хотела поздравить всех школьников и их родителей с праздником и пригласить их в наш магазин за прекрасными букетами, которые стоят от 400 рублей».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.