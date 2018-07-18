Сколько стоит дорога на Чокрак?

КерчьИНФО напоминает, что начались подготовительные работы по строительству дороги к озеру Чокрак. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей КАРПОВ.

В настоящее время подрядчик приступил к выполнению первоначальных работ. На данный момент идет снятие почвенно-растительного слоя и вырубка зеленых насаждений. Также ведутся работы по переносу и переустройству линий связи и электропередач.

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«Строительство новой дороги к озеру Чокрак позволит обеспечить транспортную доступность, снять инфраструктурные ограничения, повысить уровень безопасности дорожного движения и улучшить экологическую ситуацию», — пояснил Сергей КАРПОВ.

Заказчик строительства ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Общая протяженность участка строительства 14,159 км. Стоимость работ по контракту составляет 324 099 тыс. руб. Срок окончания работ – декабрь 2019 года.

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