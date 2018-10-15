Сколько стоит проезд по Крымскому мосту для грузовиков?

Среди дальнобойщиков, которым только предстоит путь через Крымский мост, ведется дискуссия о стоимости проезда по транспортному переходу через Керченский пролив.

В Редакцию КерчьИНФО обращаются водители тяжеловесов с вопросом о стоимости проезда по Крымскому мосту. Как и в случае с легковым транспортом, с водителей грузовиков не взимается плата.

Дело в том, что Крымский мост — по сути единственная дорога транспортного сообщения между материком и полуостровом. Это не инвестиционный проект. Крымский мост строят за финансы из федерального бюджета. Поэтому проезд по Крымскому мосту не может быть платным.

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Это же было подтверждено и президентов РФ Владимиром ПУТИНЫМ в ходе прямой линии с россиянами.

Напомним, движение грузового транспорта по Крымскому мосту было открыто 1 октября. Временно Минтрансом не выдаются разрешения на перевозку опасного груза по транспортному переходу через Керченский пролив.

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