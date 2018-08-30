Сколько студенты заработали на строительстве Крымского моста?

У студенческих строительных отрядов завершилась летняя трудовая вахта на строительстве железнодорожной части Крымского моста.

В течение двух месяцев на объекте работали 40 студентов из профильных вузов России. По окончании смены они встретились с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом, который поблагодарил их за проделанную работу и вручил памятные подарки. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

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Этим летом строительные отряды были сформированы из учащихся Российского университета транспорта и Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. Студенты, распределенные по отрядам, выполняли работы под руководством и контролем кураторов из числа инженерно-технического персонала мостоотрядов.

«Пообщался с вашими кураторами и могу сказать, что вас хвалят, и нам приятно осознавать, что растет такая профессиональная смена, ответственные специалисты», — отметил на встрече со стройотрядовцами Роман Старовойт.

За время прохождения летней трудовой практики на строительстве железнодорожной части Крымского моста студенты научились выполнять разнообразные виды работ. У студентов, расселенных в вахтовом городке «Тамань», была 6-дневная трудовая неделя с 8-часовым рабочим днем, в субботу – сокращенный день. За свою работу они получали заработную плату из расчета 150 рублей в час.

Нынешняя летняя трудовая практика на строительной площадке Крымского моста – уже третья. Впервые будущие специалисты прибыли сюда в 2016 году и с тех пор некоторые из них приезжали на стройку ежегодно.

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