Сколько тульской спецтехники работает в Керчи? (ВИДЕО)

Все машины в рабочем состоянии используются.

Директор МУП МОГОК «ЖилсервисКерчь» Максим ВОЛОШКО встретился с журналистами и рассказал о работе предприятия и состоянии автопарка.

«Всего у нас больше 30 единиц техники. Вся она является собственностью либо Администрации, либо УЖКХ и передана нам во временное пользование. Вся техника рабочая, поломанных единиц нет. Есть только некоторые конструктивные элементы, которые пришли в негодность в связи с их физическим износом».

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Техника, которая была подарена Тулой, тоже имеется в автопарке предприятия. Все машины распределили по предприятиям и сейчас они работают в городе — подметально-уборочные, снегоуборочная, мусоровозы, трактора, пескоразбрасыватели, самосвалы и другие хозмашины.

Журналистам показали, как отслеживаются те самые новые мусоровозы. На компьютере отображается местоположение машины и его полный маршрут.

Один контейнеровоз из числа тульской техники сейчас находится в нерабочем состоянии. Необходим капитальный ремонт двигателя. Сейчас он на балансе КП «Аршинцево».

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Куда делась тульская техника?