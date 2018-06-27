Сквер Шевченко в Керчи

На правом берегу Мелек-Чесме у самого выхода ее в море расположился небольшой уютный сквер, который так любят керченские мамы с детьми и влюбленные парочки.

Конечно же, вы угадали — мы говорим о сквере Шевченко. Когда-то, еще до Великой Отечественной войны, здесь ютились ветхие одноэтажные домики, но после освобождения города, почти полностью превращенного в руины, здесь, как и на левом берегу, разбили небольшой парк. До 2001 года он оставался безымянным, пока между деревьев не появился памятник поэту Тарасу Шевченко. После установки бюста, изготовленного еще в 1969 году керченским скульптором Романом Сердюком, уютный зеленый уголок стал называться Сквер Шевченко.

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Сегодня здесь можно прогуляться в тени листвы, отдохнуть на скамейке с книгой или мороженным, а для детей в сквере и вовсе настоящий рай — новая игровая площадка с песочницей, горкой, качелями и каруселями. Ну а в самом центре сквера возвышается бюст Шевченко на почти четырехметровом постаменте.

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Сквер Шевченко в Керчи фото

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