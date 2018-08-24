Сквозное движение по улице Рыбаков будет перекрыто

Прошло очередное заседание Общественного совета города Керчи, в котором принял участие глава муниципального образования городской округ Керчь Николай Гусаков. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

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Заседание состоялось 23 августа. На повестке дня стоял проблемный вопрос с проездом по улице Рыбаков.

Ранее была сформирована общественная комиссия, в состав которой вошли представители городского совета, администрации, руководство Общественного совета, сами жильцы улицы и представители всех основных служб города. Комиссия неоднократно выезжала на место, беседовала с жителями, всесторонне знакомилась и разбиралась с проблемным вопросом.

Несмотря на ряд мероприятий, уже проведенных в районе, проблема, по словам граждан, не решена полностью. Сквозной проезд по улице Рыбаков по-прежнему создает неудобства для проживающих тут людей, и жители настаивают на ограничении движения.

В результате предложено протокол обследования Общественной комиссии адресовать отделу ГИБДД, который, в свою очередь, вынесет предписание в адрес администрации с требованием перекрыть сквозное движение по улице, поскольку это создает опасность для жизней людей. Таким образом, у администрации будут законные основания для того, чтобы ограничить проезд по улице.

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