Следователи проводят проверку по факту гибели молодого мотоциклиста

Следственным отделом УМВД России по Керчи по факту ДТП, произошедшего 13 сентября, проводится проверка в соответствии с действующим законодательством.
Накануне в вечернее время, на улице Чкалова в районе дома №157, 56-летний водитель автомобиля КАМАЗ, выезжая с прилегающий территории, допустил столкновение с мотоциклом «СУЗУКИ», под управлением 27-летнего Владислава ЮЩЕНКО. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся следственные мероприятия.
Сегодня многие керчане, которые знали Влада, пришли проводить его в последний путь.