Следком назвал основную причину пожара на судах в Керченском проливе

Причиной пожара на танкерах в районе Керченского пролива стало нарушение правил безопасности при перегрузке судов. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на следователя краснодарского отдела Южного управления СК на транспорте Вазген КИНОСЬЯН.

«Основная причина, по версии следствия — это нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. Это основная версия», — заявил КИНОСЬЯН.

Также, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах полуострова, горящие в Черном море суда планируют буксировать в порты Керчь или Кавказ. По его словам, сейчас с помощью переводчиков допрошены выжившие моряки, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Напомним, что 21 января в нейтральных водах в районе Керченском проливе загорелись танкеры «Канди» и «Маэстро», которые шли под флагом Танзании. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. В результате пожара пострадали и погибли люди, часть моряков с горящих танкеров пропали без вести. По факту гибели людей Следком возбудил уголовное дело. Пострадавшие были доставлены в керченскую больницу №1, а 25 января выписаны из медучреждения и отправлены на родину.