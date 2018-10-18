Следственный комитет РФ провёл допросы преподавателей Керченского колледжа и очевидцев массового убийства

Следственный комитет России продолжает расследования по делу о ЧП произошедшем в Керченском политехническом колледже. Об этом РИА Новости Крым сообщила официальный представитель СК России Светлана ПЕТРЕНКО.

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«Допрошен директор колледжа, также продолжаются допросы преподавателей учебного заведения, свидетелей, очевидцев и потерпевших, состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях. Проводится комплекс других следственных действий, направленных как на восстановление полной картины преступления, его мотивов, так и обстоятельств, ему предшествовавших», — сообщили в СК.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что следственной группой центрального аппарата СК России завершён первичный осмотр места происшествия. На данный момент уже проведены обыски в помещениях, которые принадлежат родственникам подозреваемого, а также в съемной квартире, в которой Владислав Росляков проживал вместе с матерью. Изъяты предметы, имеющие значение для расследования.

«Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову», — подчеркнула представитель Следкома.

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