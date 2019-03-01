Слезы счастья: спустя 5 лет керчанке подключили воду (ВИДЕО)

В Керчи мать с сыном-инвалидом 5 лет жили без воды.

Тамара Михайловна проживает со своим сыном, который уже 4 года «прикован» к пастели. Сегодня у них обоих слезы на глазах от счастья. Спустя 5 лет в их доме наконец снова есть вода.

«В 2013 году нам соседи отрезали воду. 5 лет мы жили без води и нигде не могли ничего добиться. И в прокуратуру жаловались, и где мы только не были. А в водоканале я просто жила».

Тамара Михайловна рассказала, что когда меняли водовод ее никто не уведомил. Для замены тогда необходимо было сдать около 600 гривен. Но Тамара Михайловна не располагала такими средствами, но и отказа никакого не подписывала. По завершению работ выяснилось, что ее дом и вовсе отрезан от сети водоснабжения.

На проятжении 5 лет она искала ответы на вопросы, но результата не было. Все это время они берегли каждую каплю воды. Для того чтобы искупаться использовали дождевую воду. Сегодня Татьяна Михайловна со спокойной душой выливает свои запасы в огород.

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Главный инженер керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Игорь ФОМЕНКО совсем недавно занимает эту должность, но главную причину сложившейся проблемы понимает:

«Одной из причин сложившейся проблемы стал неправильный подход к обращениям граждан. Когда данное обращение попало в наши руки мы приняли решения силами водоканала выполнить данные работы».

Говоря проще — необходимо рассматривать обращения граждан индивидуально и понимать людей. Ситуация, когда в 21 веке в центре города дом просто не имеет водоснабжения — абсурд.

В Керчи у семьи с инвалидом не было воды 5 лет