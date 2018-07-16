Смерч в Черном море возле Крымского моста

В социальных сетях появились фото смерча в Черном море. Очевидцы сообщают, что опасное природное явление произошло вчера недалеко от Крымского моста.

Ранее крымские метеорологи и синоптики предупреждали о возможном возникновении смерчей в Черном море. На этот раз предсказания сбылись.

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Для справки.Смерч — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

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