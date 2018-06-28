Смертельная авария на керченской трассе: лобовое столкновение

Под Феодосией произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате лобового столкновения один человек погиб и трое пострадали.

Этой ночью на керченской трассе в поселке Приморский «лоб в лоб» столкнулись 2 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

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«В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ 2107 получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще три человека пострадали – пассажирка Жигулей, а также водитель и пассажир иномарки».

Пострадавшие доставлены в больницу. Причина ДТП выясняется.

Фото: соцсети

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