Смертельная авария на керченской трассе: лобовое столкновение

Под Феодосией произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате лобового столкновения один человек погиб и трое пострадали.
Этой ночью на керченской трассе в поселке Приморский «лоб в лоб» столкнулись 2 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
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«В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ 2107 получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще три человека пострадали – пассажирка Жигулей, а также водитель и пассажир иномарки».
Пострадавшие доставлены в больницу. Причина ДТП выясняется.
Фото: соцсети
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