Смертельная авария на трассе «Керчь-Симферополь»

В Крыму на трассе «Керчь-Симферополь» в результате аварии погиб человек.

Этой ночью в Крыму под поселком Зуя на трассе столкнулись два автомобиля. Один из участников ДТП погиб на месе. Об этом сообщают очевидцы аварии в социальной сети:

«Матиз выехал на встречу. Водитель Матиза погиб.В разбитой Дэо-двое пострадали.Все службы приехали достаточно быстро», — пишет подписчик паблика в социальной сети.

Официальная причина аварии еще не известна. Участники сообщества предполагают, что водитель матиза заснул во время правления автомобилем и выехал на полосу встречного движения.

Фото: социальная сеть

еть ВК

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