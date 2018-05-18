Смертельная авария в Крыму: найден обвиняемый

По информации Следственного комитета РФ по Республике Крым владелец пассажирского автобуса, столкнувшегося с локомотивом под Армянском, заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, предприниматель, грубо нарушая установленный законодательством Российской Федерации режим рабочего времени и времени отдыха водителей, направил одного из своих водителей на пассажирском автобусе «Мерседес Спринтер» на маршрут «Армянск-Симферополь-Севастополь-Симферополь-Армянск».

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Под управлением данного водителя автобус, двигаясь по маршруту с одиннадцатью пассажирами, выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с движущимся тепловозом в составе поезда «Джанкой-Армянск». В результате столкновения водитель и четыре пассажира погибли, а семи пассажирам были причинены травмы различной степени тяжести.

Предприниматель задержан. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. За совершение подобного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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