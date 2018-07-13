Смертельное ДТП на автоподходе к Крымскому мосту

Очевидцы сообщили о серьезной аварии на автоподходе к Крымскому мосту.

Сегодня около 4 утра на автоподходе к Крымскому мосту, в районе АЗС произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети:

«Первая машина БМВ за ней Жигуль и третья ЛандКрузер.В Жигулях полностью вмяли зад-трое раненых и один погибший.Страшно видеть такое,мурашки по коже,а ведь люди просто ехали с моря-отдыхали там,фотографировались.И домой вернутся не все!».

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В этом же паблике опубликовано следующее сообщение:

«На крымском мосту произошло ДТП либо вчера либо сегодня, джип въехал в ладу, есть какая либо информация о виновнике и что там вообще произошло? В той аварии погибла моя подруга 39 лет и её 14 — летняя дочка».

Подробности ДТП выясняются.

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