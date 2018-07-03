Смертельное ДТП на крымской трассе: «КамАЗ» и «ВАЗ»

Этой ночью на трассе «Симферополь-Николаева» произошло ДТП. Три человека погибли и четверо госпитализированы.
Этой ночью в 1.20 ч. на трассе «Симферополь-Николаева» водитель «КамАЗа» выехал на полосу встречного движения. В результате чего совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-21099. Об этом сообщает пресс-служба МВД:
«В результате лобового столкновения водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ погибли на месте. Четверо пассажиров того же автомобиля получили повреждения различной степени тяжести».
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На место оперативно выехали службы экстренного реагирования.
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ФОТО: Соцсеть