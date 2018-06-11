Смертельное ДТП на трассе «Керчь-Феодосия»

В социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Керчь-Феодосия». Очевидцы сообщает о погибшей.
Так, согласно сообщениям пользователей социальной сети ВКонтакте, на трассе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля: Toyota Camry и Hyundai Solaris. Оба транспортных средства получили значительные повреждения.
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В последнее время в Керчи и Крыму участились дорожно-транспортные происшествия. Уважаемые водители! Будьте бдительные и аккуратны! Соблюдайте ПДД! От ваших действий зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и благополучие окружающих людей.
Фото: соцсети
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи