Смертельное ДТП на ялтинской объездной: погибла женщина

На ялтинской объездной произошло страшное ДТП в ночь на воскресенье с участием автомобиля «Тойота» и трактора. Об этом сообщают очевидцы из социальных сетей.

Авария случилась в районе поворота на улицу Гурзуфская. По сообщениям очевидцев трактор стоял поломанный и сзади у него был прицеп у которого отсутствовали габаритные огни. Водитель иномарки ехал на большой скорости и не увидел его на дороге, что и повлекло столкновение. В аварии погибла женщина, а водитель и ребенок, которые также были в машине остались живы.

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«Проезжал в 11 ч ночи, уже оформляли ДТП, прицеп без габаритных огней посреди дороги, его не видно было на дороге без габаритов, да и буксировать ночью прицеп без габаритных огней запрещено, трактор похож на Беларусь. У легковой удар прошел по всей боковой части.

Самым загадочным является расположение ТС на дороге, кто откуда и как так?!», — написал пользователь социальной сети Вконтакте Таврид МУЗАФАРОВ.

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