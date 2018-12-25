Смертельное ДТП в Крыму: грузовик «раздавил» легковушку (ФОТО)

Погиб водитель легковой машины.

По данным МЧС 24 декабря в 23.00 час оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Симферополь – Джанкой» (Московское шоссе) с участием грузового и легкового автомобиля. В сообщении говорилось, что есть пострадавшие.

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На месте выяснилось, что произошло опрокидывание грузового автомобиля «Reno» с прицепом на легковой автомобиль «Honda». Чтобы произвести деблокацию использовали автокран, который поднял кабину грузовика. Когда деблокировали водителя легковушки он уже был мертв — получил травмы несовместимые с жизнью.

Еще двое пострадавших водитель и пассажир грузового автомобиля от госпитализации отказались.

Фото: соцсети, пресс-служба МЧС

Смертельно ДТП под Симферополем