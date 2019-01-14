Смертельный трюк: как доехать до Челядиново и остаться с колёсами (ВИДЕО)

На выходных керчане отправились в увлекательную поездку на озеро Тобечик. Однако дорога до Челядиново, по которой пришлось ехать, чтобы добраться до озера, повергла их в шок.

Тобечикское соленое озеро находится на юге Керченского полуострова на территории Ленинского района. Именно оно по праву считается самым красочным и удивительным творением местной природы.

Когда-то Тобечикское озеро было обычным заливом Черного моря. Сегодня же его от моря отделяет перешеек шириной в 100 метров.

Сегодня туристы приезжают сюда не только для того чтобы полюбоваться местными красотами, но и для того, чтобы испытать на себе лечебные свойства озера. На дне Тобечика находятся небольшие грязевые вулканы, обогащающие озеро минеральными солями и целебной грязью, которая используется в лечении множества заболеваний.

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На выходных в одно из самых красочных мест восточного Крыма отправились керчане, которые в целом довольны поездкой. Вот только, если бы не дорога! Дорога, ведущая к Тобечикскому озеру находится в отвратительном состоянии. Она полностью покрыта ямами. Проехать на личном автомобиле сюда вполне возможно, однако приходится сбавлять скорость до минимума.

Дорога в одно из самых красочных мест Керченского полуострова полностью покрыта ямами