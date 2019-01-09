Снегофотопад в Инстаграме у керчан: лучшие фото зимней Керчи

Долгожданная зима в Керчи попала в объективы всех жителей и гостей города. Посмотрим подборку самых интересных фото и Инстаграм.

Главной новостью Керчи последние два дня стал долгожданный снегопад. Настоящая зима порадовала горожан в светлый праздник Рождества Христова. Уже в первый вечер на улицах и в парках появились снеговики. Собравшись семьями или дружными рабочими коллективами.

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Погода в Керчи дала возможность запылившимся на балконе санкам показать всю прелесть зимних развлечений. А новогоднее убранство стало еще красивее, это заметили любители волшебных и профессиональных фотосессий.

Если вы хотите, чтобы в следующую подборку попали ваши фотографии, публикуйте их в своем профиле в Инстаграм с хештегом #керчьинфо.

Лучшие зимние фото Керчи из Инстаграм