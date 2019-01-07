Снежный коллапс: экстренное предупреждение об опасных погодных явлениях

В ближайшие сутки по всему Крыму будет идти сильный мокрый снег, а также выпадать осадки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

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«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 7 января в Крыму ожидается сильный мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, туман, отложение мокрого снега», — сообщает ведомство.

Из-за опасных гидрометеорологических явлений на дорогах Крыма может существовать опасность возникновения ДТП и осложнённых условий для движения транспорта, особенно в пониженных участках местности, на затяжных спусках и подъёмах, опасных поворотах.

«Крымские спасатели во взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сотрудниками ГИБДД и дорожными службами находятся в полной готовности для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации подобного характера», — сообщает пресс-служба.