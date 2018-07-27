Со дна Керченского пролива подняли уникальное орудие времен ВОВ (ВИДЕО)

В рамках экспедиции от Министерства обороны со дна Керченского пролива подняли уникальное орудие времен ВОВ.

Завершающий этап подводной экспедиции от Министерства обороны проходил в Керченском проливе. Здесь были идентифицированы 3 катера, которые затонули во время Креченско-Эльтгенской десантной операции.

С одного из боевых кораблей была поднята 76- мм пушка. Как отметили поисковики — это конструкция Франца Ландера, которая стала первым зенитным орудием российского флота.

Председатель правления общественной организации «Батарея 29 бис» Александр ЁЛКИН рассказал, что это пушка образца 1914 года была установлена на бронекатере, хорошо сохранилась и после реставрационных работ станет участницей экспозиции.

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Предполагается, что орудие будет размещено в керченском филиале парка «Патриот».

Лариса ЩЕРБУЛА — генеральный директор керченского филиала парка «Патриот» присутствовала на этом этапе экспедиции. Она поделилась с журналистам КерчьИНФО своими эмоциями и уникальными кадрами:

«Меня до глубины души трогает героическая история нашего города и нашей страны. Катер, с которого подняли пушку затонул во время Эльтигенской операции. Как и другие два катера, которые были идентифицированы. Здесь погибли наши герои. Те, кому мы благодарны сегодня за мирное небо. Больше всего меня поразили настоящие слезы поисковиков. Когда отдавали почести погибшим — на воду спустили венки и цветы, был дан оружейный залп и зазвучал гимн. Несколько участников экспедиции не сдержали свои эмоций. По щекам катились слезы, а это значит, что мы помним! Помним не глазами, помним душой! Это очень важно».

Все найденные катера идентифицированы и паспортизованы. Им присвоен официальный статус воинского захоронения.

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