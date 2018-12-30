Со дна Керченского торгового порта подняли затонувший буксир

Со дна Керченского торгового порта подняли портальным краном, затонувший ещё ночью 25 декабря буксир РБТ-18. Об этом сообщил руководитель ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ, пишет РИА Новости.

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«Вчера портовикам удалось собственными силами (портальным краном) поднять на воду буксир РБТ-18, ранее затонувший в ночь с 24 на 25 декабря у причала Керченского торгового порта», — сказал Алексей ВОЛКОВ.

Он также рассказал, что в воскресенье плавкран передислоцирует буксир для ремонтных работ в Портофлот ГУП Республики Крым «Крымские морские порты».