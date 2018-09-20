Со следующего года водители будут получать новые автомобильные номера

Со следующего года российские водители ретро- и спортивных автомобилей, а также владельцы мотоциклов, квадроциклов и мопедов, начнут получать новые номерные знаки, отличающиеся формой и размером от тех, которые используются сейчас.

С января 2019 года в России водителям будут выдавать новые автомобильные номера. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что соответствующий ГОСТ утвержден приказом Росстандарта.

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Как уточняет издание, всего в России будут введены десять новых типов регистрационных знаков.

Так, мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров. Это необходимо, поскольку в стране много зарубежных мотоциклов, на площадку номеров которых не помещается стандартный государственный знак.

Впервые вводятся номера и для макси-скутеров — они будут такого же размера, как для мотоциклов, только с другим набором букв и цифр.

Для работников иностранных дипломатических миссий и квадроциклов новый стандарт предусматривает введение специальных номеров на красном фоне.

Владельцы японских и американских машин с нестандартным местом крепления номера смогут получить квадратные знаки 290 на 170 миллиметров. Новые госзнаки выдадут и владельцам спортивных и классических автомобилей. Для них предусмотрены номера с буквами «К» и «С», которые будут отделены от остальных символов чертой.

Документ помимо этого разрешает сверление дополнительных отверстий в знаке, однако они не должны затрагивать символы, флаг и код RUS.

Во время разработки стандарта эксперты предлагали подумать о номерах для электромобилей и велосипедных номерах. От этих предложений отказались.

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