Согласован график движения поездов по Крымскому мосту

По Крымскому мосту поедут поезда из 11 городов России.
Об этом сообщил гендиректор ФГУП КЖД Алексей ГЛАДИЛИН.
«Сегодня согласован график движения на 10 пар пассажирских поездов, которые будут обращаться между Евпаторией — Симферополем — Севастополем — Феодосией с такими пунктами назначения, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркута, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск», – цитируют собеседника ТАСС.
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Согласно прогнозам уже в первом году после запуска движения поездов по Крымскому мосту проедут 6 000 000 человек.