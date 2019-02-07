Солнечное настроение в Молодежном парке (ВИДЕО)

Не смотрите за окно — там хмуро и грустно. Посмотрите это видео. Оно поднимет ваше настроение.

Февраль подарил керчанам несколько солнечных деньков. В душе проснулось весеннее настроение, которое не хочется отпускать. И не стоит. Скоро хмурые дни сменятся ясными, воздух будет прогреваться и насупит долгожданная весна.

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Особенно желанны теплые дни для детей. Прогулки станут более длительными и комфортными.

В один из таких уже практически весенних дней мы сняли прогулку в Молодежном парке. В будний день здесь не много людей. Но это даже к лучшему…

Молодежный парк в Аршинцево (ВИДЕО)