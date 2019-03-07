Солнечные батареи: да или нет?

В связи с неуклонным ростом цен на жилищно-коммунальные услуги, многие россияне начинают задумываться об установке альтернативных источников энергии. И одним из самых популярных среди них являются солнечные батареи. Поэтому сегодня мы решили разобраться в том, насколько выгодно и эффективно устанавливать у себя солнечные батареи. А помогали нам в этом консультанты одного из крупнейших интернет-магазина.

Сегодня термином “солнечная батарея” называют любое устройство, которое позволяет использовать энергию солнца. Хотя такие устройства условно можно разделить на два типа. Первый тип — это сами батареи, которые под воздействием солнечного света вырабатывают электрический ток. Второй тип — солнечные коллекторы. Они позволяют нагреть от солнца достаточно большой объем воды, то есть дают нам горячую воду.

Есть ли смысл использования солнечных батарей или коллекторов в нашей стране?

Конечно, Россию нельзя назвать солнечной теплой страной. Но современные технологии уже давно позволяют изготовить такие модели солнечных модулей, которым нужно не столько прямое солнце, сколько просто свет, в том числе и рассеянный. А эффективность использования таких модулей уже не раз доказана множеством реализованных в нашей стране проектов. Чаще всего системы солнечного электро или теплоснабжения устанавливают в частном секторе. Это и собственные дома, и офисы, и небольшие производства, где модули частично или полностью покрывают потребность в энергии.

В каких случаях выгодно купить солнечные батареи?

В первую очередь тем, у кого большой объем потребления энергоресурсов. Самый простой пример — это небольшое производство, площади которого позволяют разместить необходимое количество солнечных панелей. Сюда же можно отнести любые строения, которые находятся вдали от инженерных сетей. Ко многим из таких строений ни водопровод, ни линии электропередач даже не подведены. В таких случаях солнечные модули являются чуть ли единственным эффективным выходом.

Если говорить в целом об альтернативной энергетике, то это выгодно. Финансовая экономия в долгосрочной перспективе необычайно велика. Но чтобы эту самую экономию получить, нужно очень грамотно подойти к выбору и покупке солнечных модулей.

А как правильно выбрать? На какие критерии обращать внимание?

Когда мы совершаем крупную покупку, мы чаще всего приобретаем некую технику или предмет под определенные нужды. Например, автомобиль люди покупают, когда понимают, что это сократит траты на многочисленные разъезды. При этом еще и комфорт обеспечит. Это, так сказать, классический пример. То же самое и в солнечной энергетике. Если в месяц уходит 100-150 кВт электричества, то окупаться солнечные модули будут очень долго. Хотя каждый случай индивидуален и нужно просчитывать параметры системы и экономическую выгоду.

Наша страна большая и климат на всей ее территории очень разный. Собрать эффективную солнечную электро или тепловую станцию можно для любого региона. Но от климата, от доступной для установки панелей площади, от потребляемой мощности будут зависеть параметры системы. И конечная стоимость. Очень многие критерии нужно учитывать при разработке собственной энергетической системы. И лучше всего воспользоваться помощью профессионалов, которые ориентируются на современном рынке.

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