Солнечный день на набережной Керчи (ФОТО)

Январь прощается солнечным настроением и запахом весны.

И хотя впереди еще зимний месяц, в воздухе уже появляются первые, едва уловимые нотки весны. Солнечная погода преображает наш город. Бирюзовые волны манят своей свежестью и намекают, что скоро настанет теплая пора.

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Неотъемлемая часть городской набережной Керчи — утки, селезни, чайки и прочие пернатые. И куда же без местных котов — любители последить за рыбалкой в ожидании угощения.

В такие солнечные дни даже не обращаешь внимания на недостатки нашей серой, невзрачной набережной. Но было бы здорово увидеть ее в новом облике. Этого ждут все керчане.

Солнечный день на керченской набережной