Сообщение о ложном «минировании» в Крыму: эвакуированы сотрудники ФОМС

Волна ложных сообщений о «минировании» докатилась и до крымской столицы. В Симферополе были эвакуированы сотрудники Фонда обязательного медицинского страхования после поступившего сообщения о минировании здания. Об этом корреспондентам РИА Новости Крым сообщили работники эвакуированного учреждения.

По их словам, утром в ФОМС поступило письмо с информацией о минировании здания.

«Всех сотрудников ФОМС эвакуировали из здания около 12.30. Наряд сотрудников правоохранительных органов прибыл на место в течение 15-20 минут. Сейчас нам сообщили, что в здании все чисто, и мы можем возвращаться на рабочие места», — рассказали служащие.

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Правоохранительные органы РК информацию о «минировании» Фонда ОМС пока не комментируют.

Напомним, что в январе по многим городам России прокатилась волна сообщений о «минировании» социальных объектов и административных зданий.

В Кремле ситуацию с ложными сообщениями держат под контролем.

«Это деяние наказуемое, спецслужбы работают над этим, подобные действия, которые подлежат преследованию, будут раскрыты, как и человек, стоящий за этими действиями», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий ПЕСКОВ – сообщают РИА Новости.