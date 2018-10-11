Соревнования по настольному теннису прошли в Керченском техникуме (ФОТО)

В Керченском технологическом техникуме 10 октября прошло первенство по настольному теннису между студентами первого курса.

В ходе соревнований были определены лучшие теннисисты учебного заведения.

В результате упорной борьбы первое место и звание победителя завоевал коллектив группы №511 (профессия — сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки) : Алим АБЛЯКИМОВ, Артем КУЗИН, Петр СТОК. Второе место заняла команда группы №911 (профессия — слесарь по ремонту строительных машин), а третье место разделили две команды групп №211 и №811.

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Параллельно был проведен турнир среди девушек, победителем которого стала Юлия ЩЕРБИНА (группа №211).

Организацию и качественное проведение соревнований обеспечила судейская коллегия в составе Виктора МИЛЮХИНА и Сергей БИХОВЦА.

Соревнования по настольному теннису прошли в Керченском техникуме (ФОТО)

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