Соревнования по виндсерфингу и кайтбордингу в Керчи в самом разгаре

Чемпионат Крыма по виндсерфингу и кайтбордингу «Кубок пролива 2018» в самом разгаре. Соревнования продлятся начались еще в начале этой недели и продлятся до 28 августа.
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Чемпионат проходит на территории базы отдыха «Пролив» в районе Аршинцевской косы.
Спортсмены соревнуются в следующих дисциплинах:
- виндсерфинг (слалом, формула виндсерфинг);
- кайтбординг (слалом твинтип).
Как сообщили организаторы, при благоприятных условиях погоды состоится марафонская гонка вдоль Крымского моста. Протяженность дистанции – 34 километра.
Фото: Людмила БАХАРЕВА