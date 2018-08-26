Соревнования по виндсерфингу и кайтбордингу в Керчи в самом разгаре

Чемпионат Крыма по виндсерфингу и кайтбордингу «Кубок пролива 2018» в самом разгаре. Соревнования продлятся начались еще в начале этой недели и продлятся до 28 августа.

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Чемпионат проходит на территории базы отдыха «Пролив» в районе Аршинцевской косы.

Спортсмены соревнуются в следующих дисциплинах:

виндсерфинг (слалом, формула виндсерфинг);

кайтбординг (слалом твинтип).

Как сообщили организаторы, при благоприятных условиях погоды состоится марафонская гонка вдоль Крымского моста. Протяженность дистанции – 34 километра.

Фото: Людмила БАХАРЕВА

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