Специалисты МЧС рассказали о ЧП в Крыму и кадетских классах в Керчи

Вчера в рамках информационной программы в эфире радио «Спутник в Крыму» Международного информационного агентства «Россия сегодня» состоялась беседа по актуальным вопросам обеспечения безопасности в Крыму с помощником начальника Главного управления ГУ МЧС России по Республике Крым Владимиром Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Он рассказал о том, что с начала 2018 года в Крыму наблюдается снижение количества пожаров, загораний и чрезвычайных происшествий, кроме того в результате оперативного реагирования и оказания помощи при различных ЧП было спасено 1200 человек.

Представитель чрезвычайного ведомства упомянул о пожаре, произошедшем в Керчи ночью с 22 на 23 августа, при котором была спасена женщина 1936 года рождения.

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Также Владимир Иванов привел актуальную статистику происшествий на водных объектах крымского полуострова, в ходе чего обратил внимание радиослушателей на соблюдение правил безопасности во время отдыха на воде.

«С начала года специалистами Главного управления МЧС России по Республике Крым в акватории Черного и Азовского морей и на внутренних водоемах спасено 122 человека, 8 из которых — дети. К сожалению, на водных объектах Республики Крым 33 человека погибло. Наиболее распространенная причина происшествий – это несоблюдение элементарных правил безопасности, купание в необорудованных местах, купание в нетрезвом состоянии и штормовую погоду, купание детей без сопровождения взрослых».

В заключение радиоэфира помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым анонсировал открытие двух кадетских классов, которое состоится в начале учебного года в городе Керчь.

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«Учиться в кадетском классе — это не только носить красивую форму и эти выделяться среди сверстников, но и упорно трудиться. Помимо освоения общеобразовательных предметов, ребята ежедневно занимаются по гражданско-патриотическому, спортивному, эстетическому направлениям. Сотрудники чрезвычайного ведомства в свою очередь обучают школьников основам профессии «спасатель», передают свой богатый опыт и организуют для учащихся кадетских классов познавательный досуг, экскурсии в пожарные части и музеи и многие другие мероприятия, формат которых недоступен для других школьников», — отметил Владимир Иванов.

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