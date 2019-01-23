Сотрудники ГИБДД Керчи проводят массовые проверки пассажирского транспорта

В период времени с 21 по 31 января в рамках Декады безопасности на пассажирском транспорте сотрудники ГИБДД проводят комплекс мероприятий направленных на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта одними из основных причин является несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров на автобусах, имеющих технические неисправности, низкая дисциплина водителей, недостаточная организация профилактической работы в автотранспортных предприятиях.

В рамках проводимой Декады, сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения, а также соблюдением должностными лицами автотранспортных предприятий и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.

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Совместно с заинтересованными организациями автоиспекторы проведут массовые проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров.

Внимание инспекторов в первую очередь обращено на выявление и документирование грубых нарушений ПДД допущенных водителями автобусов, таких как: управление в состоянии опьянения, нарушение скоростного режима, режима труда и отдыха, нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе перевозка стоящих пассажиров в междугородних, экскурсионных маршрутах, а также выявление и пресечение нарушений касающихся соблюдения требований по контролю за техническим состоянием транспортных средств, осуществления предрейсового и послерейсового медицинского осмотров водителей, технического обслуживания и ремонта автобусов, использования тахографов, осуществления владельцами автобусов лицензируемой перевозочной деятельности в соответствии с установленными требованиями.

Выявленные нарушения будут документироваться с использованием средств фото и видеофиксации. При наличии оснований будут приниматься меры исключения дальнейшего движения автобусов.

Недобросовестным руководителям автотранспортных предприятий будут направлены обязательные к исполнению представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.