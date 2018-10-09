Сотрудники керченского хлебокомбината отметят профессиональный праздник

Керченский филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб» каждое третье воскресенье октября отмечает профессиональный праздник — День работника пищевой промышленности.

Хоть праздник сотрудники керченского хлебокомбината отмечают в воскресенье, торжественное мероприятие на заводе состоится в пятницу — 19 октября.

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Каждый год в стенах керченского хлебокомбината в День работника пищевой промышленности проводится торжественное собрание, на котором администрация предприятия поздравляет лучших работников, а также работников пищевой промышленности, которые отмечают юбилей работы на заводе. Их награждают грамотами и присваивают звание «Ветеран производства». Приглашаются ведущие, выступают творческие коллективы города.

«В прошлом год на юбилее завода выступали представители администрации города, однако на этот раз праздник будет «скромным», для узкого круга сотрудников завода», — делится с журналистами КерчьИНФО инженер-технолог керченского хлебокомбината Виктория ОСАДЧАЯ.

Напоминаем, что керченский филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымхлеб» находится по адресу: Вокзальное шоссе, 32.

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