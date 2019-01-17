Сотрудники керченской полиции изъяли более 160 литров алкоголя

В ходе проверки керченские полицейские в одном из магазинов выявили факт незаконной реализации алкоголя. Из незаконного оборота изъято более 160 литров различной алкогольной продукции – коньяка, водки, вина. Общая сумма изъятых напитков составляет более 70 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В отношении владелицы торговой точки, не имеющей лицензию на продажу алкоголя, возбуждено дело об административном правонарушении. Ей придется заплатить штраф в размере от 100 000 до 200 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, за нарушение правил продажи алкогольных товаров штраф в размере от 1 500 до 2 000 рублей также придется заплатить и продавцу магазина.

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Сотрудники полиции напоминают, что торговля алкоголем разрешается в специально отведенных администрацией города местах и только на основании специального разрешения.

Напоминаем, что граждане, предпочитающие торговлю без соответствующего разрешения и без регистрации, будут подвергаться административному наказанию. За повторное нарушение норм законодательства в данной сфере предусмотрена уже уголовная ответственность.