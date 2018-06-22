Сотрудники керченской полиции присоединились к акции «Завтра была война»

Вчера, 21 июня 2018 года, сотрудники керченской полиции совместно с ветеранами органов внутренних дел почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

22 июня 1941 года — одна из печальных дат в истории нашей страны. В этот день 77 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая одной из самых кровопролитных в истории человечества. В память о трагической дате ежегодно в Керчи и по всей России проводятся многочисленные акции с зажжением свечей и возложением цветов к памятникам и мемориалам.

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В Сквере Летчиков полицейские почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. С зажженными свечами стражи порядка возложили цветы к мемориалу погибших воинов, героических защитников Керчи.

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