Сотрудники крымского МВД пресекли преступную деятельность телефонного мошенника

Следственным отделом Управления МВД России по городу Керчи возбуждено уголовное дело на телефонного мошенника, который осуществлял свою деятельность из Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым установили и привлекли к ответственности мужчину, 1975 года рождения, который специализировался на дистанционных мошенничествах, совершаемых по телефону из другого региона России. Полицейские собрали доказательственную базу о причастности злоумышленника к 24 эпизодам преступной деятельности, произошедших в течение нескольких недель. Потерпевшими в результате мошеннических действий стали жители городов и районов Республики Крым» — сообщили в ведомстве.

Оперативниками было установлено, что 43-летний мужчина многократно пользовался доверчивостью крымчан. В своей преступной деятельности мужчина применял всегда одну схему – проблемы у родственников.

Мужчина звонил жителям Крыма набирая случайную комбинацию цифр и представлялся их родственником, который попал в неприятности материального характера. После этого он просил перечислить ему денежную сумму на электронный кошелек или банковский счет, который был открыт на подставное лицо.

«В результате проведенной работы полицейскими установлена причастность мужчины к совершению 24 преступлений на территории Керчи, Ялты, Евпатории, а также Красногвардейского и Бахчисарайского районов. Общая сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей», — написали в пресс-службе.

На данный момент злоумышленник задержан и ему может грозить максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

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