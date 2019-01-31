Сотрудники надзорных органов МЧС Керчи обвинены в получении взятки

Начальник и старший инспектор отдела надзорной деятельности МЧС по городу Керчи подозреваются в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда РК.

Следственный отдел города Керчи выдвинул обвинение сотрудникам МЧС в получении взятки «группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой» — ст.290 УК РФ, п.«а», ч.5.

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Суд удовлетворил ходатайство СО Керчи и избрал для подозреваемых лиц меру пресечения в виде домашнего ареста.