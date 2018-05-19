Сотрудники паромной переправы потеряют работу из-за запуска Крымского моста

Руководство переправы через Керченский пролив планирует сократить штат сотрудников и, возможно, число паромов из-за того, что часть трафика переведена на открывшийся для автотранспорта Крымский мост. Об этом пишет издание ТАСС с ссылкой на «Морскую дирекцию».

В «Морской дирекции» сообщили, что, как и ожидалось, после ввода в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста поток легковых автомобилей, проходящих через паромную переправу, значительно снизился. Именно поэтому учреждение более не нуждается в таком количестве сотрудников и паромов.

«Возможно, при условии достаточного обеспечения транспортной доступности, количество работающих паромов сократится. Однако пока у судовладельцев есть заинтересованность работать, на паромной линии будут задействованы все шесть судов. Коллектив ООО «Морская дирекция» будет сокращен до количества, необходимого для обслуживания паромной переправы с учетом потребностей транспортного комплекса. При сокращении сотрудников будут выплачены компенсации, предусмотренные трудовым законодательство Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время, отмечается, что снижение потока легковых автомобилей положительно отразится на обеспечении более высокого комфорта для переправы большегрузов.

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«Для дальнейшей работы транспортного комплекса с грузовыми транспортными средствами планируется переоборудование накопительных площадок вблизи портов переправы, что сделает пребывание водителей на переправе более комфортным», — добавили в компании.

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