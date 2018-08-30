Сотрудников Эрмитажа впечатлила уникальная находка в Керчи (ФОТО)

Мраморная статуя молодого мужчины входит в пятёрку самых уникальных археологических находок за последние 20 лет.

На античном городище Мирмекий 24 августа 2018 года была найдена мраморная статуя размером почти с человеческий рост.

По словам начальника мирмекийской археологический экспедиции государственного Эрмитажа, заведующего сектором античной археологии государственного Эрмитажа Александра Михайловича БУТЯГИНА, это первая подобная находка на территории городища Мирмекий.

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Данная находка является редчайшей не только для археологической экспедиции под руководством БУТЯГИНА, но и для всего Керченского полуострова. Мраморная статуя молодого мужчины входит в пятёрку самых уникальных археологических находок за последние 20 лет.

Александр Михайлович рассказал, как представители археологической экспедиции нашли уникальную статую:

«С начала 2 000-ых годов в районе скалы Карантинного мыса мы копаем комплекс римских усадеб, принадлежащих к 1-3 векам нашей эры. В большом каменном завале, образовавшемся вследствие разрушений стен этих усадеб, иногда встречаются мелкие фрагменты надписи, скульптуры. В этом году, совершенно неожиданно, уже под самый конец работ, нам очень повезло – в прошлую пятницу при снятии каменного завала был замечен большой камень странной формы, который мешал раскопкам. При расчистке камня выяснилось, что это мраморная статуя, изображающая молодого мужчину. Поскольку статую переносили вшестером, мы предполагаем, что она весит примерно 150 кг. Высота статуи составляет примерно 1-1,15 м, а принадлежит она к периоду не позднее 2 века до нашей эры и не ранее 1 века нашей эры».

Дополнительный осмотр показал, что в древности статуя была композитной, и, скорее всего, она опиралась на колонну. Она была изготовлена в Средиземноморье и привезена сюда.

Судя по надписям и другим косвенным находкам, в на территории Мирмекия ещё до римского времени раньше существовал небольшой храм, поэтому найденная статуя вполне может быть скульптурой божества. Поскольку видно, что это молодой мужчина, то, скорее всего, это скульптура юного бога – Апполона или Гермеса.

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Сразу после находки статуя сразу же была отправлена реставраторам Восточно-Крымского историко-культурного заповедника, затем попадет в руки Керченского музея, где будет изучаться далее. Спустя год или два, после опубликования научных работ, статуя будет выставлена на публичное обозрение.

Начальник экспедиции рад этой находке, но не надеется обнаружить в дальнейшем что-либо подобное, потому что такие памятники культуры являются очень редкими.

«Таких статуй на территории Боспорского царства большинство, но найдено их очень мало. Их количество не превышает пары десятков».

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