Совет Федерации предложит повысить возраст для покупки оружия

Ольга КОВИТИДИ, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, готовит к внесению в парламент законодательную инициативу о повышении минимального возраста, необходимого для покупки помповых ружей. Об этом сообщает ТАСС.

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Данное предложение будет обсуждаться на заседании комитета 23 октября.

«Сейчас мною подготавливается законодательная инициатива о необходимости внесения изменений в статью 13 закона «Об оружии», которая регулирует право на приобретение, в частности, охотничьего оружия», — сказала она.

Ольга КОВИТИДИ также отметила, что на данный момент нарезное огнестрельное оружие можно приобрести с 21 года, а гладкоствольное – с 18.

Также, она предлагает внести изменения в подзаконные акты, регламентирующие порядок медицинского освидетельствования для выдачи лицензии на ношение оружия.

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