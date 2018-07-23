Совмином РК внесены изменения в документ планирования регулярных перевозок по межнациональным путям

Основными путями реализации постановления является создание сбалансированной системы транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок.

Внесены изменения в Постановление Совмина РК «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Республики Крым на 2017-2019 годы». Об этом заявила пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.

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Проект данного постановления был подготовлен в связи с необходимостью внесения изменений в документ планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Республики Крым на 2017-2019 годы. А именно, проведение конкурсных процедур по вновь установленным маршрутам регулярных перевозок. Постановление касается и изменения сроков проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства на перевозку, а также государственной закупки транспортной услуги.

Постановление подготовлено с целью утверждения документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Республики Крым. Основными путями реализации постановления является создание сбалансированной системы транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Республики Крым. Реализация данного проекта требует финансовых затрат.

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