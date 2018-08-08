В Керчи пройдет мастер класс «Совершенный образ» для прекрасной половины нашего города

Всем хочется выглядеть хорошо, стильно и не затрачивать при этом чрезмерных усилий. Вот прекрасной половине человечества опять повезло. Гость нашего города, тренер института Мэри Кей проведет ряд эксклюзивных мастер-классов «Совершенный образ». Замечательно, что вопреки всем санкциям американская косметика известнейшего бренда «МЭРИ КЕЙ» по-прежнему доступна в нашем городе! Это радует, поскольку эта продукция проверена временем и реально работает согласно заявленным параметрам в отличие от многих других «волшебных» средств.

Бесподобная, обворожительная, супер профессионал своего дела, тренер института Мэри Кэй, участница Mercedes-Benz проведёт мастер класс «Совершенный образ» для прекрасной половины нашего города.

С 12 по 18 августа, запись обязательна, количество мест ограничено. Обращайтесь по телефону +7 978 002 08 09

Вы можете сделать свой восхитительный и неповторимый выбор и Вы просто обязаны создать Ваш совершенный образ с помощью профессионального тренера на его уникальных мастер-классах, только нужно предварительно записаться ,поскольку количество мест ограниченно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.